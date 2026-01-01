Soirée avec Sabine Corre et Jean Gloute De Braga Dans les yeux du chat Artsbourg Plomodiern

Soirée avec Sabine Corre et Jean Gloute De Braga Dans les yeux du chat

Artsbourg 1 Place de l'Église Plomodiern Finistère

2026-01-17 20:00:00

2026-01-17

Prenez un accordéon et une beatbox, une chanteuse musicienne comédienne qui aussi compose et arrange, un bad boy pas si bad que ça, qui manipule sons, mots, voix, rythmes, de la poésie made in DZ, par un certain Jacques Vincent, du Damasio, Dac, Vian Lapointe, un chat qui passe par là…

Mélangez le tout avec une bonne dose de cœur et de finesse, répartissez en deux set équilibré mais légèrement poreux, servez chaud dans un Artsbourg de janvier en ébulition, c’est prêt ! .

