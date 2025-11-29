Soirée Axoa Labastide-Murat Cœur de Causse
Soirée Axoa Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 29 novembre 2025.
Soirée Axoa
Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Un bon repas à partager, au profit du voyage scolaire des CE2, CM1 & CM2 de l’école de Labastide-Murat.
Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 20 29 16 42
English :
A delicious meal to share, in aid of the school trip organized by the CE2, CM1 & CM2 classes at Labastide-Murat school.
German :
Ein gutes Essen zum Teilen, zugunsten der Klassenfahrt der Dritt-, Viert- und Fünftklässler der Schule Labastide-Murat.
Italiano :
Un delizioso pasto da condividere, a favore della gita scolastica degli alunni CE2, CM1 e CM2 della scuola Labastide-Murat.
Espanol :
Una deliciosa comida para compartir, a beneficio del viaje escolar de los alumnos de CE2, CM1 y CM2 de la escuela Labastide-Murat.
