Soirée Axoa Labastide-Murat Cœur de Causse

Soirée Axoa

Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Un bon repas à partager, au profit du voyage scolaire des CE2, CM1 & CM2 de l’école de Labastide-Murat.

Labastide-Murat Espace Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 20 29 16 42

English :

A delicious meal to share, in aid of the school trip organized by the CE2, CM1 & CM2 classes at Labastide-Murat school.

German :

Ein gutes Essen zum Teilen, zugunsten der Klassenfahrt der Dritt-, Viert- und Fünftklässler der Schule Labastide-Murat.

Italiano :

Un delizioso pasto da condividere, a favore della gita scolastica degli alunni CE2, CM1 e CM2 della scuola Labastide-Murat.

Espanol :

Una deliciosa comida para compartir, a beneficio del viaje escolar de los alumnos de CE2, CM1 y CM2 de la escuela Labastide-Murat.

