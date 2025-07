Soirée Azur à la Charrette Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère

Soirée Azur à la Charrette Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère vendredi 25 juillet 2025.

Soirée Azur à la Charrette

Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25 19:00:00

2025-07-25

Venez nombreux pour une soirée azur dans une ambiance de folie, animée par DJ le Hesse ! Au programme marché nocturne, exposition de Sarah Manoukian, tenue colorée et pleins d’autres surprises !

Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 04 25 lacharretteromans@wanadoo.fr

English :

Come one, come all for an azure evening in a crazy atmosphere, hosted by DJ le Hesse! On the program: night market, Sarah Manoukian exhibition, colorful outfits and lots of other surprises!

German :

Kommen Sie zahlreich zu einem azurblauen Abend in einer verrückten Atmosphäre, die von DJ le Hesse moderiert wird! Auf dem Programm stehen ein Nachtmarkt, eine Ausstellung von Sarah Manoukian, farbenfrohe Outfits und viele weitere Überraschungen!

Italiano :

Venite tutti per una serata azzurra in un’atmosfera folle, presentata da DJ le Hesse! In programma: mercato notturno, mostra di Sarah Manoukian, abiti colorati e tante altre sorprese!

Espanol :

Vengan todos a disfrutar de una noche azul en un ambiente de locura, ¡con DJ le Hesse como anfitrión! En el programa: mercado nocturno, exposición de Sarah Manoukian, trajes de colores y muchas sorpresas más

