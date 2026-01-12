Soirée Bacchus et Brennus Espace Claude Nougaro Langon
Soirée Bacchus et Brennus Espace Claude Nougaro Langon samedi 17 janvier 2026.
Soirée Bacchus et Brennus
Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon Gironde
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Cette soirée met à l’honneur deux associations fortes du langonnais les vignerons de Langon et le Stade Langonnais Rugby. Cette soirée festive mêlera convivialité et gastronomie dans une ambiance chaleureuse.
Repas réalisé par la Maison Darroze.
Animation musicale.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de Langon, Saint-Macaire, Bazas et Cadillac ou par téléphone. .
Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 97 48 02 contact@lagirondedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Bacchus et Brennus
L’événement Soirée Bacchus et Brennus Langon a été mis à jour le 2026-01-10 par La Gironde du Sud