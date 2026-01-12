Soirée Bacchus et Brennus Espace Claude Nougaro Langon

Soirée Bacchus et Brennus

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon Gironde

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Cette soirée met à l’honneur deux associations fortes du langonnais les vignerons de Langon et le Stade Langonnais Rugby. Cette soirée festive mêlera convivialité et gastronomie dans une ambiance chaleureuse.

Repas réalisé par la Maison Darroze.

Animation musicale.

Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de Langon, Saint-Macaire, Bazas et Cadillac ou par téléphone. .

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 97 48 02 contact@lagirondedusud.com

