SOIRÉE BACHATA AU JOST Montpellier

SOIRÉE BACHATA AU JOST Montpellier mercredi 8 octobre 2025.

SOIRÉE BACHATA AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Envie de chaleur, de rythme et de danse ?

Le mercredi 8 octobre dès 20h, rejoins-nous pour une soirée bachata animée par l’école de danse Kadanses.

Envie de chaleur, de rythme et de danse ?

Le mercredi 8 octobre dès 20h, rejoins-nous pour une soirée bachata animée par l’école de danse Kadanses.

Au menu

– Initiation et démonstration

– Ambiance latino conviviale

– Soirée festive, sans réservation & entrée gratuite

Que tu sois danseur confirmé ou débutant curieux, viens t’immerger dans l’énergie latino et partager un moment unique au JOST Hôtel Montpellier .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

In the mood for warmth, rhythm and dance?

Join us on Wednesday October 8 at 8pm for a bachata evening hosted by the Kadanses dance school.

German :

Lust auf Wärme, Rhythmus und Tanz?

Am Mittwoch, den 8. Oktober ab 20 Uhr, können Sie an einem Bachata-Abend teilnehmen, der von der Tanzschule Kadanses moderiert wird.

Italiano :

Avete voglia di calore, ritmo e danza?

Unitevi a noi mercoledì 8 ottobre alle 20.00 per una serata di bachata organizzata dalla scuola di danza Kadanses.

Espanol :

¿Te apetece calor, ritmo y baile?

Acompáñenos el miércoles 8 de octubre a las 20:00 en una velada de bachata organizada por la escuela de baile Kadanses.

L’événement SOIRÉE BACHATA AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT MONTPELLIER