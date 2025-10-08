SOIRÉE BACHATA AU JOST Montpellier
SOIRÉE BACHATA AU JOST Montpellier mercredi 8 octobre 2025.
SOIRÉE BACHATA AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Envie de chaleur, de rythme et de danse ?
Le mercredi 8 octobre dès 20h, rejoins-nous pour une soirée bachata animée par l’école de danse Kadanses.
Au menu
– Initiation et démonstration
– Ambiance latino conviviale
– Soirée festive, sans réservation & entrée gratuite
Que tu sois danseur confirmé ou débutant curieux, viens t’immerger dans l’énergie latino et partager un moment unique au JOST Hôtel Montpellier .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
In the mood for warmth, rhythm and dance?
Join us on Wednesday October 8 at 8pm for a bachata evening hosted by the Kadanses dance school.
German :
Lust auf Wärme, Rhythmus und Tanz?
Am Mittwoch, den 8. Oktober ab 20 Uhr, können Sie an einem Bachata-Abend teilnehmen, der von der Tanzschule Kadanses moderiert wird.
Italiano :
Avete voglia di calore, ritmo e danza?
Unitevi a noi mercoledì 8 ottobre alle 20.00 per una serata di bachata organizzata dalla scuola di danza Kadanses.
Espanol :
¿Te apetece calor, ritmo y baile?
Acompáñenos el miércoles 8 de octubre a las 20:00 en una velada de bachata organizada por la escuela de baile Kadanses.
