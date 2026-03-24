Soirée Bachata

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Initiation Bachata le 10 avril 2026 à 21h.

8€ la soirée (hors boissons et repas).

De 19h à 21h ouverture du restaurant choix à la carte. (carte réduite pour cette soirée) .

De 21h à 22h cours de danse en couple (possibilité de venir seule ou entre amis).

De 22h à 00h musique en continu pour pouvoir mettre en pratique .

Ambiance bon enfant, aucune technique nécessaire il suffit juste de vouloir passer un agréable moment.

Soirée reconductible chaque mois si ça vous plaît . .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26

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English :

L’événement Soirée Bachata Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude