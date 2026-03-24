Soirée Bachata Saint-Maixent
Soirée Bachata Saint-Maixent vendredi 10 avril 2026.
Soirée Bachata
Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 21:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Initiation Bachata le 10 avril 2026 à 21h.
8€ la soirée (hors boissons et repas).
De 19h à 21h ouverture du restaurant choix à la carte. (carte réduite pour cette soirée) .
De 21h à 22h cours de danse en couple (possibilité de venir seule ou entre amis).
De 22h à 00h musique en continu pour pouvoir mettre en pratique .
Ambiance bon enfant, aucune technique nécessaire il suffit juste de vouloir passer un agréable moment.
Soirée reconductible chaque mois si ça vous plaît . .
Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Bachata Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Saint-Maixent (Sarthe)
- N°19 L’eau vive Saint-Maixent Sarthe 1 mai 2026
- AUTOUR DE LA BUTTE DE MONTBAUGE Saint-Maixent Sarthe 1 mai 2026
- Marché de Noël Saint-Maixent 6 décembre 2026