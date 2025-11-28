Soirée Bachata Le Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans
Soirée Bachata Le Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Bachata
Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Ambiance lumières chaudes, vibes latino, énergie sensuelle
Le QG se transforme en véritable temple de la bachata….
.
Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 73 19 contact@leqg-restaurant.fr
English :
Warm lights, Latino vibes, sensual energy:
HQ is transformed into a veritable temple of bachata….
German :
Warme Lichter, Latino-Vibes, sinnliche Energie:
Das HQ verwandelt sich in einen wahren Bachata-Tempel….
Italiano :
Luci calde, vibrazioni latine, energia sensuale:
Il quartier generale si trasforma in un vero e proprio tempio della bachata….
Espanol :
Luces cálidas, vibraciones latinas, energía sensual:
El cuartel general se transforma en un auténtico templo de la bachata….
L'événement Soirée Bachata Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-11-20