Soirée BADFLUO Châtillon-sur-Loire

Le 13 mars à Châtillon-sur-Loire, place à la Badfluo Party au gymnase intercommunal ! Une soirée festive animée par DJ Snake 59 avec musique, animations et tombola. Buvette et restauration sur place pour prolonger l’ambiance. Entrée 2 €. Venez briller sous les lumières fluo.

Vendredi 13 mars 2026, le gymnase intercommunal de Châtillon-sur-Loire se transforme en piste de fête pour la Badfluo Party. Dès 18h30, la soirée sera animée par DJ Snake 59 qui fera vibrer le public avec une sélection musicale dynamique et festive. Sous les lumières fluo, préparez-vous à une ambiance haute en couleurs où musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous.

Au programme animations, tombola et une atmosphère conviviale ouverte à tous. Buvette et restauration seront proposées sur place pour profiter pleinement de la soirée entre amis ou en famille. Avec une entrée à seulement 2 €, c’est l’occasion idéale de venir passer un moment festif et lumineux au cœur de Châtillon-sur-Loire. 2 .

bccl.loiret@gmail.com

On March 13 in Châtillon-sur-Loire, make way for the Badfluo Party at the intercommunal gymnasium! A festive evening with music, entertainment and a tombola, hosted by DJ Snake 59. Refreshments and food on site to keep the party going. Admission 2? Come and shine under the fluorescent lights.

