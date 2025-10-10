Soirée badminton Gymnase Marc Chagall Gasny

Soirée badminton Gymnase Marc Chagall Gasny vendredi 10 octobre 2025.

Soirée badminton

Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Envie de taper dans le volant dans une ambiance conviviale ? Participez à la soirée badminton et partagez un moment sportif et détendu, que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur. Une belle occasion de mêler sport et plaisir collectif ! .

Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 38 99 44 70

English : Soirée badminton

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée badminton Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération