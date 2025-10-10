Soirée badminton Gymnase Marc Chagall Gasny
Soirée badminton
Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny Eure
Début : 2025-10-10 18:30:00
Envie de taper dans le volant dans une ambiance conviviale ? Participez à la soirée badminton et partagez un moment sportif et détendu, que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur. Une belle occasion de mêler sport et plaisir collectif ! .
Gymnase Marc Chagall Avenue du Général de Gaulle Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 38 99 44 70
