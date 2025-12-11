Soirée Baeckaoffe

81 rue Charles de Gaulle Saint-Amarin Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Musique Municpale

Réservation entre 18h00 et 20h00 Emma DIEBOLT jusqu’au 31 janvier 2026 .

81 rue Charles de Gaulle Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 07 55 74

L’événement Soirée Baeckaoffe Saint-Amarin a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin