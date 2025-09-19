Soirée bal au couvent Saint-Jean-de-Bassel

Soirée bal au couvent Saint-Jean-de-Bassel vendredi 19 septembre 2025.

Soirée bal au couvent

14 rue Principale Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

2025-09-19

Profitez d’une soirée festive et conviviale, tout le monde est bienvenu !

A partir de 17h Animations, jeux et troc de plantes. Accueil au Café qu’Hibou pour marquer le deuxième anniversaire du café associatif.

Vous pourrez également déguster les fameuses gaufres des Sœurs. Une tajine de légumes sera proposée sur place entre 19h à 20h, payant sans réservation.

A 20h ouverture du bal / concert folk animé par Trio Jeanlo.

Leurs voix, la contrebasse, l’accordéon et la guitare réinventent les morceaux traditionnels d’ici et d’ailleurs avec une convivialité contagieuse et dansante. Un répertoire sensible, fougueux et groove.Tout public

14 rue Principale Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est +33 7 50 42 20 01

English :

Enjoy a festive and convivial evening, with everyone welcome!

From 5pm: Entertainment, games and plant swap. Welcome to the Café qu?Hibou to mark the second anniversary of the community café.

You’ll also be able to sample the Sisters’ famous waffles. A vegetable tagine will be served on site between 7 and 8 p.m. No reservation required.

8pm: opening of the ball / folk concert by Trio Jeanlo.

Their voices, double bass, accordion and guitar reinvent traditional tunes from here and abroad with an infectious, danceable conviviality. A sensitive, spirited and groovy repertoire.

German :

Genießen Sie einen festlichen und geselligen Abend, jeder ist herzlich willkommen!

Ab 17 Uhr: Animationen, Spiele und Pflanzentausch. Empfang im Café qu?Hibou, um den zweiten Geburtstag des Vereinscafés zu feiern.

Sie können auch die berühmten Waffeln der S?urs probieren. Eine Gemüse-Tajine wird vor Ort zwischen 19 und 20 Uhr angeboten, kostenpflichtig ohne Reservierung.

Um 20 Uhr: Eröffnung des Balls / Folkkonzert unter der Leitung von Trio Jeanlo.

Ihre Stimmen, der Kontrabass, das Akkordeon und die Gitarre erfinden die traditionellen Stücke von hier und anderswo mit einer ansteckenden und tanzbaren Geselligkeit neu. Ein sensibles, feuriges und groovendes Repertoire.

Italiano :

Godetevi una serata festosa e amichevole tutti sono i benvenuti!

Dalle 17:00: intrattenimento, giochi e scambio di piante. Benvenuti al Café qu?Hibou in occasione del secondo anniversario della caffetteria comunitaria.

Potrete anche provare i famosi waffle delle sorelle. Tra le 19.00 e le 20.00 verrà servita sul posto una tagine di verdure, a pagamento e senza prenotazione.

Alle 20:00: apertura del ballo / concerto folk guidato dal Trio Jeanlo.

Le loro voci, il contrabbasso, la fisarmonica e la chitarra reinventano le canzoni tradizionali di qui e dell’estero con una convivialità contagiosa e ballabile. Un repertorio sensibile, spiritoso e groovy.

Espanol :

Disfrute de una velada festiva y cordial: ¡todo el mundo es bienvenido!

A partir de las 17.00 horas: animación, juegos e intercambio de plantas. Bienvenida al Café qu’Hibou con motivo del segundo aniversario del café comunitario.

También podrá probar los famosos gofres de las hermanas. Entre las 19.00 y las 20.00 horas se servirá in situ un tagine de verduras, pagando sin reserva.

A las 20:00: apertura del baile / concierto folk a cargo del Trío Jeanlo.

Sus voces, contrabajo, acordeón y guitarra reinventan las canciones tradicionales de aquí y de fuera con una convivialidad contagiosa y bailable. Un repertorio sensible, enérgico y lleno de ritmo.

L'événement Soirée bal au couvent Saint-Jean-de-Bassel a été mis à jour le 2025-09-01