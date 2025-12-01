Soirée bal de fin d’année Pôle Jeunesse Saint-Malo
Soirée bal de fin d’année Pôle Jeunesse Saint-Malo vendredi 19 décembre 2025.
Soirée bal de fin d’année
Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Cadeaux secrets et apéro-dînatoire.
Venez clôturer l’année dans votre Espace Jeunes !
Ambiance, cadeaux et repas garantis ! Venez chic !
Places limitées, sur inscription 02 99 81 20 59
De 11 à 17 ans.
Une adhésion de 10€ à l’Espace Jeunes est obligatoire. .
Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59
English :
