Soirée bal de fin d’année Pôle Jeunesse Saint-Malo

Soirée bal de fin d’année

Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Cadeaux secrets et apéro-dînatoire.

Venez clôturer l’année dans votre Espace Jeunes !

Ambiance, cadeaux et repas garantis ! Venez chic !

Places limitées, sur inscription 02 99 81 20 59

De 11 à 17 ans.

Une adhésion de 10€ à l’Espace Jeunes est obligatoire. .

Pôle Jeunesse La Découverte Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59

