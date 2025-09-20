Soirée Bal Folk Haguenau
Soirée Bal Folk
7 rue du rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
L’association vous convient à notre prochaine soirée Bal Folk Venez danser avec le groupe Bis Bal’d . Repas et soirée dansante à 25 € (boissons non comprises).
Venez danser avec le groupe Bis Bal’d .
Repas et soirée dansante à 25 € (boissons non comprises). .
7 rue du rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 81 72 91 91 associationgraine@gmail.com
English :
The association invites you to our next Bal Folk evening Come and dance with the group Bis Bal’d . Meal and dance at 25 ? (drinks not included).
German :
Der Verein lädt Sie zu unserem nächsten Bal Folk-Abend ein Kommen Sie und tanzen Sie mit der Gruppe Bis Bal’d . Essen und Tanzabend für 25 ? (Getränke nicht inbegriffen).
Italiano :
L’associazione vi invita alla nostra prossima serata Bal Folk Venite a ballare con il gruppo Bis Bal’d. Pasto e ballo a 25 euro (bevande escluse).
Espanol :
La asociación te invita a nuestra próxima velada Bal Folk Ven a bailar con el grupo Bis Bal’d. Comida y baile a 25€ (bebidas no incluidas).
L’événement Soirée Bal Folk Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau