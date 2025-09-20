Soirée Bal Folk Haguenau

Soirée Bal Folk Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Soirée Bal Folk

7 rue du rempart Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20

L’association vous convient à notre prochaine soirée Bal Folk Venez danser avec le groupe Bis Bal’d . Repas et soirée dansante à 25 € (boissons non comprises).
7 rue du rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 81 72 91 91  associationgraine@gmail.com

English :

The association invites you to our next Bal Folk evening Come and dance with the group Bis Bal’d . Meal and dance at 25 ? (drinks not included).

German :

Der Verein lädt Sie zu unserem nächsten Bal Folk-Abend ein Kommen Sie und tanzen Sie mit der Gruppe Bis Bal’d . Essen und Tanzabend für 25 ? (Getränke nicht inbegriffen).

Italiano :

L’associazione vi invita alla nostra prossima serata Bal Folk Venite a ballare con il gruppo Bis Bal’d. Pasto e ballo a 25 euro (bevande escluse).

Espanol :

La asociación te invita a nuestra próxima velada Bal Folk Ven a bailar con el grupo Bis Bal’d. Comida y baile a 25€ (bebidas no incluidas).

L’événement Soirée Bal Folk Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau