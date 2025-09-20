Soirée Bal Folk Haguenau
Soirée Bal Folk Haguenau samedi 20 septembre 2025.
Soirée Bal Folk
7 rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
2025-09-20
Venez danser au rythme de la musique traditionnelle lors d’une soirée festive et conviviale animée par le groupe Bis’Bald !
Soirée bal folk le samedi 20 septembre à 19h
Repas inclus (sans les boissons)
Animé par le groupe Bis’Bald .
7 rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 91 05 associationgraine@gmail.com
English :
Come and dance to the rhythm of traditional music during a festive and convivial evening hosted by the group Bis’Bald!
German :
Tanzen Sie zum Rhythmus der traditionellen Musik an einem festlichen und geselligen Abend, der von der Gruppe Bis’Bald moderiert wird!
Italiano :
Venite a ballare al ritmo della musica tradizionale durante una serata festosa e conviviale condotta dal gruppo Bis’Bald!
Espanol :
¡Venga a bailar al ritmo de la música tradicional durante una velada festiva y de convivencia animada por el grupo Bis’Bald!
