Soirée Bal Folk Haguenau

Soirée Bal Folk Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Soirée Bal Folk

7 rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

2025-09-20

Venez danser au rythme de la musique traditionnelle lors d’une soirée festive et conviviale animée par le groupe Bis’Bald !

Soirée bal folk le samedi 20 septembre à 19h

Repas inclus (sans les boissons)

Animé par le groupe Bis’Bald .

7 rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 91 05 associationgraine@gmail.com

English :

Come and dance to the rhythm of traditional music during a festive and convivial evening hosted by the group Bis’Bald!

German :

Tanzen Sie zum Rhythmus der traditionellen Musik an einem festlichen und geselligen Abend, der von der Gruppe Bis’Bald moderiert wird!

Italiano :

Venite a ballare al ritmo della musica tradizionale durante una serata festosa e conviviale condotta dal gruppo Bis’Bald!

Espanol :

¡Venga a bailar al ritmo de la música tradicional durante una velada festiva y de convivencia animada por el grupo Bis’Bald!

L’événement Soirée Bal Folk Haguenau a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau