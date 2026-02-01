SOIRÉE BAL MASQUÉ

SALLE DES FÊTES Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 02:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Masques prêts ? Le comité de Roquefort-sur-Garonne vous invite à son Bal Masqué !

Soirée Bal Masqué

Masque sur le visage, déguisement conseillé et bonne humeur obligatoire !

DJ aux platines pour vous faire danser toute la nuit

Snacks salés & sucrés + buvette sur place

Masques, musique et fiesta jusqu’au bout de la nuit !

Élection du meilleur déguisement avec lot à gagner -Catégorie adultes & catégorie enfants.

Prépare ton costume… la soirée promet d’être inoubliable 5 .

SALLE DES FÊTES Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Masks ready? The Roquefort-sur-Garonne committee invites you to its Masquerade Ball!

L’événement SOIRÉE BAL MASQUÉ Roquefort-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE