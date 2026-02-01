SOIRÉE BAL MASQUÉ Roquefort-sur-Garonne
SOIRÉE BAL MASQUÉ Roquefort-sur-Garonne samedi 21 février 2026.
SOIRÉE BAL MASQUÉ
SALLE DES FÊTES Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 02:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Masques prêts ? Le comité de Roquefort-sur-Garonne vous invite à son Bal Masqué !
Soirée Bal Masqué
Masque sur le visage, déguisement conseillé et bonne humeur obligatoire !
DJ aux platines pour vous faire danser toute la nuit
Snacks salés & sucrés + buvette sur place
Masques, musique et fiesta jusqu’au bout de la nuit !
Élection du meilleur déguisement avec lot à gagner -Catégorie adultes & catégorie enfants.
Prépare ton costume… la soirée promet d’être inoubliable 5 .
SALLE DES FÊTES Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie
English :
Masks ready? The Roquefort-sur-Garonne committee invites you to its Masquerade Ball!
