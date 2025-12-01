Soirée bal masqué Bowling Sens Sens
Soirée bal masqué Bowling Sens Sens mercredi 31 décembre 2025.
Soirée bal masqué
Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
New Year Party Bal Masquée
Préparez-vous pour la plus grosse soirée de l’année ! Le 31 décembre, on vous accueille pour un réveillon unique, festif et 100% fun.
Au programme
– DJ + photographe
– Goodies & murs photo
– Activités illimitées Bowling, Billard, Karaoké box & NéoXpérience
– ÉNORME buffet premium
– Tombola toutes les heures jusqu’au grand décompte de minuit
– Cocktail sans alcool ou coupe de champagne inclus
3 formules au choix
– Adultes
– Ados
– Enfants
Réservation obligatoire, les places vont partir très vite !
On a hâte de célébrer le passage en 2025 avec vous ! .
Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 49 81 bowlingsens@gmail.com
English : Soirée bal masqué
