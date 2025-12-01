Soirée bal masqué Bowling Sens Sens

Soirée bal masqué

Bowling Sens 9 Avenue Georges Pompidou Sens Yonne

New Year Party Bal Masquée

Préparez-vous pour la plus grosse soirée de l’année ! Le 31 décembre, on vous accueille pour un réveillon unique, festif et 100% fun.

Au programme

– DJ + photographe

– Goodies & murs photo

– Activités illimitées Bowling, Billard, Karaoké box & NéoXpérience

– ÉNORME buffet premium

– Tombola toutes les heures jusqu’au grand décompte de minuit

– Cocktail sans alcool ou coupe de champagne inclus

3 formules au choix

– Adultes

– Ados

– Enfants

Réservation obligatoire, les places vont partir très vite !

On a hâte de célébrer le passage en 2025 avec vous ! .

