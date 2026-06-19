Soirée Bal Populaire Le Coup de Pompe Bouafles samedi 11 juillet 2026.

Bouafles

Soirée Bal Populaire

Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez danser et faire la fête lors de la grande soirée Bal Populaire animée par DJ’Z au restaurant/bar Le Coup de Pompe.

Formule Adulte (25 €) Comprend la sangria, une paella, un dessert et un café.

Formule Enfant -12 ans (12 €) Comprend une boisson, un croque-monsieur et un dessert.

Réservation Attention, les places sont limitées et la réservation est obligatoire par téléphone au 06 18 22 95 .

Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 18 22 33 95 lecoupdepompe@gmail.com

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English : Soirée Bal Populaire

L’événement Soirée Bal Populaire Bouafles a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération