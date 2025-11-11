Soirée bal trad’ à La Coupole La Coupole Saint-Loubès

Soirée bal trad’ à La Coupole

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Bal concert ou concert dansant. Musique à danser et à écouter. Dans un bal trad’ ou folk, les musiciens et danseurs évoluent dans une ambiance festive autour de musiques et danses d’origines ou d’inspiration traditionnelles, arrangées et revitalisées. Tout le monde peut s’essayer à la danse. En première partie l’atelier de musiques traditionnelles de l’école municipale de Saint-Loubès Les Violons de Saint-Loubès & Co , vous offrent une musique à danser, énergique et festive. Des mélodies de Gascogne, mais aussi d’ailleurs, au son des violons, flûtes, guitares, contrebasse, cornemuse, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Place ensuite au groupe Zanzibar, à la musique ouverte sur le monde. Des rythmes colorés, rythmés, dansants, envoûtants, captivants et imaginaires. Zanzibar c’est aussi l’art de la variation, dans tous ses états, avec la danse comme base de jeu. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr

