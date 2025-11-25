Soirée bal trad électro Mucem Marseille 2e Arrondissement

Soirée bal trad électro

Samedi 7 mars 2026 à partir de 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Bal tout public avec Poolidor.

Le bal trad prend une toute nouvelle dimension avec Poolidor, un duo qui fait fusionner les musiques traditionnelles du Berry avec les sonorités envoûtantes de l’Afrique du Nord. Sur scène, une vielle à roue bricolée et des machines font face à une platine vinyle pour créer un son brut et hypnotique, à la croisée des époques.







Pour ce bal, ils sont accompagnés de Bachir Rouimi, chanteur et percussionniste marocain. Ensemble, ils créent un pont entre les traditions, mêlant les mélodies occidentales à l’âme du Maghreb… Un voyage sensoriel et visuel, une expérience où la danse devient une transe, un moment de partage unique. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Public dance with Poolidor.

L’événement Soirée bal trad électro Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille