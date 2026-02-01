SOIRÉE BALKANS (CONCERT ET DJ SET) Marvejols

SOIRÉE BALKANS (CONCERT ET DJ SET)

Pont Pessil Marvejols Lozère

2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Vendredi 13 Février, l’équipe du Sillon Lauzé vous propose une grande soirée 100% Balkans, avec en 1ère partie de soirée, à 20h00, un concert du duo Aloma.

Deux chanteuses (et amies) tombées amoureuses des chants Rroms, qui proposent un projet unique pour partager leur passion… Parmi la richesse des chants traditionnels, l’intensité des émotions de ce répertoire fut comme un appel pour elles. En effet, comme elles le disent très bien, qu’ils célèbrent la joie ou parlent des souffrances de la vie, les textes et mélodies Rroms touchent nos âmes par leur force évocatrice et leur authenticité. C’est donc l’envie de partager ces émotions qui les a incité à jouer et présenter ce répertoire. Conscientes des dangers de la “réappropriation culturelle”, elles ont la volonté d’interpréter cette musique, à leur façon, avec sincérité. Dans un élan de partage, leur concert est aussi un instant immersif et participatif puisqu’elles invitent le public à chanter avec elles, en résonance avec les chants proposés, par l’apprentissage sur le vif de refrains et de jeux vocaux. A la bougie ! est ainsi un véritable concept de concert acoustique qui donne l’occasion d’expérimenter un autre rapport aux sons dans une ambiance intimiste. Alors, venez vous laisser vous emporter par les sonorités !

Après le concert, la soirée continuera avec les sélections musicales, aux platines, de L’Oreil Balkanik (la déclinaison 100% musique des Balkans de notre ami L’Oreil Musical). Une belle occasion, donc, de finir la soirée aux sons des musiques tziganes et klezmer, saupoudrées parfois de rythmiques électroniques, sur la piste de danse du Sillon Lauzé dans une ambiance endiablée… .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie

