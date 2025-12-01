Soirée Ballet Le Parc Micro Folie Huriel

Soirée Ballet Le Parc

Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Pour la 5e année consécutive, l’Opéra national de Paris a le plaisir de vous proposer la diffusion de la captation d’un ballet.

Cette année (Rr)découvrez Le Parc d’Angelin Preljocaj.

Micro Folie 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com

English :

For the 5th consecutive year, the Opéra national de Paris is pleased to offer you the broadcast of the recording of a ballet.

This year (Rr)discover Le Parc by Angelin Preljocaj.

German :

Zum fünften Mal in Folge freut sich die Opéra national de Paris, Ihnen die Ausstrahlung einer Ballettaufzeichnung anbieten zu können.

In diesem Jahr (Rr)entdecken Sie Le Parc von Angelin Preljocaj.

Italiano :

Per il quinto anno consecutivo, l’Opéra national de Paris è lieta di offrirvi la trasmissione della registrazione di un balletto.

Quest’anno (Rr)scoprite Le Parc di Angelin Preljocaj.

Espanol :

Por 5º año consecutivo, la Ópera Nacional de París se complace en ofrecerle la retransmisión de la grabación de un ballet.

Este año (Rr)descubre Le Parc de Angelin Preljocaj.

