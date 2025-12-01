Soirée ballet: Le Parc Micro-Folie Le Pouliguen
Soirée ballet: Le Parc Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 12 décembre 2025.
Soirée ballet: Le Parc
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:40:00
2025-12-12
Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création du Parc pour l’Opéra national de Paris. Trente ans plus tard, le monde a encore changé mais son ballet intemporel a fait le tour du monde. Mais Angelin Preljocaj s’affranchit de la tradition en introduisant une bande sonore contemporaine et une grammaire chorégraphique composée de lignes brisées ou d’élans sensuels.
À l’image du dernier pas de deux où les corps tournoient pour un baiser langoureux un moment de grâce devenu la signature de ce ballet. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
