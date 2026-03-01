Soirée Bang Bang (girls night) Garage Comédy Club Marseille 6e Arrondissement

Soirée Bang Bang (girls night)

Dimanche 22 mars 2026 de 19h à 23h. Garage Comédy Club 15 Rue Trois Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 19:00:00

fin : 2026-03-22 23:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Bang Bang La soirée 100% féminine, 100% good vibes !

Le dimanche 22 mars, rendez-vous au Garage Comedy Club (Marseille) pour une soirée explosive réservée aux femmes et aux filles !

Un moment pour lâcher prise, rigoler, briller et kiffer entre meufs, le tout dans une ambiance fun et bienveillante.





Au programme





– Bar à paillettes pour briller jusqu’au bout de la nuit

– Empowering Dance (danse empouvoirante qui donne de la puissance et du pouvoir) en talons ou en chaussettes, le dancefloor est mon arme pour faire trembler le patriarcat !

– Petit stand de création (vente sur place)

– Stand-up 100% féminin 1h de rires assurés avec les humoristes marseillaises de la scène locale. 3x 20minutes de stand up.





Et ce n’est pas tout



– Cocktails maison et tapas, gourmandises sucrées dès 19h

— Musique et activités toute la soirée





Une soirée entre filles, explosive, joyeuse et inoubliable!

Places limitées Réserve vite la tienne ! .

Garage Comédy Club 15 Rue Trois Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Bang Bang? The 100% women’s party, 100% good vibes!

L’événement Soirée Bang Bang (girls night) Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille