Soirée Bang Bang (girls night) Garage Comédy Club Marseille 6e Arrondissement
Soirée Bang Bang (girls night) Garage Comédy Club Marseille 6e Arrondissement dimanche 22 mars 2026.
Soirée Bang Bang (girls night)
Dimanche 22 mars 2026 de 19h à 23h. Garage Comédy Club 15 Rue Trois Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 19:00:00
fin : 2026-03-22 23:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Bang Bang La soirée 100% féminine, 100% good vibes !
Le dimanche 22 mars, rendez-vous au Garage Comedy Club (Marseille) pour une soirée explosive réservée aux femmes et aux filles !
Un moment pour lâcher prise, rigoler, briller et kiffer entre meufs, le tout dans une ambiance fun et bienveillante.
Au programme
– Bar à paillettes pour briller jusqu’au bout de la nuit
– Empowering Dance (danse empouvoirante qui donne de la puissance et du pouvoir) en talons ou en chaussettes, le dancefloor est mon arme pour faire trembler le patriarcat !
– Petit stand de création (vente sur place)
– Stand-up 100% féminin 1h de rires assurés avec les humoristes marseillaises de la scène locale. 3x 20minutes de stand up.
Et ce n’est pas tout
– Cocktails maison et tapas, gourmandises sucrées dès 19h
— Musique et activités toute la soirée
Une soirée entre filles, explosive, joyeuse et inoubliable!
Places limitées Réserve vite la tienne ! .
Garage Comédy Club 15 Rue Trois Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Bang Bang? The 100% women’s party, 100% good vibes!
L’événement Soirée Bang Bang (girls night) Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille