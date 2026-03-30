Soirée banquet français Neuilly-sur-Suize
Soirée banquet français Neuilly-sur-Suize samedi 25 avril 2026.
Soirée banquet français
Salle des fêtes de Neuilly-sur-Suize Neuilly-sur-Suize Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
L’association Jeunesse et Culture de Neuilly sur Suize vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, gourmande et pleine d’ambiance !
L’ambiance sera assurée avec DJ T.S Gold.
Repas complet
Apéritif offert
Assiette composée
Cochon et pommes de terre grenaille
Assiette de fromages
Dessert et café
Attention, dress code conseillé pour une ambiance encore plus festive, venez avec votre béret et/ou votre foulard.
Sur réservation. .
Salle des fêtes de Neuilly-sur-Suize Neuilly-sur-Suize 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 62 90 30 37
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L’événement Soirée banquet français Neuilly-sur-Suize a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Chaumont