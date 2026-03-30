Soirée banquet français

Salle des fêtes de Neuilly-sur-Suize Neuilly-sur-Suize Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

L’association Jeunesse et Culture de Neuilly sur Suize vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, gourmande et pleine d’ambiance !

L’ambiance sera assurée avec DJ T.S Gold.

Repas complet

Apéritif offert

Assiette composée

Cochon et pommes de terre grenaille

Assiette de fromages

Dessert et café

Attention, dress code conseillé pour une ambiance encore plus festive, venez avec votre béret et/ou votre foulard.

Sur réservation. .

Salle des fêtes de Neuilly-sur-Suize Neuilly-sur-Suize 52000 Haute-Marne Grand Est +33 7 62 90 30 37

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English :

L’événement Soirée banquet français Neuilly-sur-Suize a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Chaumont