Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye
samedi 17 octobre 2026 · La Puisaye
Informations pratiques
La Puisaye
Soirée – Bar à Pâtes
1 Place de la Mairie La Puisaye Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales !
L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales ! .
1 Place de la Mairie La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 36 07 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ressuintes Association invites you to a fun and festive evening featuring pasta and live music!
L’événement Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye a été mis à jour le 2026-09-07 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à La Puisaye (Eure-et-Loir)
- Ouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, La Puisaye 19 septembre 2026
- Ouverture du Lavoir, Lavoir de La Puisaye, La Puisaye 19 septembre 2026