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AGENDA · La Puisaye

Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye

samedi 17 octobre 2026 · La Puisaye

Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
1 Place de la Mairie
Ville
28250 La Puisaye
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Puisaye

Soirée – Bar à Pâtes

1 Place de la Mairie La Puisaye Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales !
L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales !   .

1 Place de la Mairie La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 36 07 93 

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English :

The Ressuintes Association invites you to a fun and festive evening featuring pasta and live music!

L’événement Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye a été mis à jour le 2026-09-07 par OTs DU PERCHE

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