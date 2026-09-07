Informations pratiques

La Puisaye

Soirée – Bar à Pâtes

1 Place de la Mairie La Puisaye Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales !

L’amicale des Ressuintes vous invite à une soirée conviviale et festivale en partageant des pâtes et des animations musicales ! .

1 Place de la Mairie La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 36 07 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ressuintes Association invites you to a fun and festive evening featuring pasta and live music!

L’événement Soirée – Bar à Pâtes La Puisaye a été mis à jour le 2026-09-07 par OTs DU PERCHE