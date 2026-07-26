Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson Jaxu
vendredi 21 août 2026 · Jaxu
Informations pratiques
Jaxu
Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson
Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Au programme de la soirée Watson. Guitare chant indétrônable ! Eternel Juke Box.
Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )
Réservation impérative. .
Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22
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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson
L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque