Informations pratiques

Jaxu

Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson

Domaine Bordatto Jaxu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Au programme de la soirée Watson. Guitare chant indétrônable ! Eternel Juke Box.

Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! )

Réservation impérative. .

Domaine Bordatto Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 18 22

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English : Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson

L’événement Soirée bar à vins/concert/bistrot paysan Watson Jaxu a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque