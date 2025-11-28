Soirée bar à vins salle des fêtes Saint-Pierre

Soirée bar à vins

salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre Jura

Soirée bar à vins à la salle des fêtes de Saint Pierre dès18h30.

Bar à vins tous cépages, bière pression et beaujolais nouveau.

en accompagnement planches de charcuterie, fromage et tarte maison.

Infos 06 74 05 37 88 06 85 18 14 78 .

