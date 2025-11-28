Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée bar à vins salle des fêtes Saint-Pierre

salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre Jura

Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 23:30:00

2025-11-28

Soirée bar à vins à la salle des fêtes de Saint Pierre dès18h30.
Bar à vins tous cépages, bière pression et beaujolais nouveau.
en accompagnement planches de charcuterie, fromage et tarte maison.
Infos 06 74 05 37 88 06 85 18 14 78   .

salle des fêtes Grande rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 05 37 88 

