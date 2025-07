Soirée Bar Le Lys | DJ Set Pti’ Luis Cognac

Soirée Bar Le Lys | DJ Set Pti’ Luis Cognac jeudi 17 juillet 2025.

Soirée Bar Le Lys | DJ Set Pti’ Luis

127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Début : 2025-07-17

fin : 2025-09-11

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-28 2025-09-11

Le Bar du Château s’anime, et vous propose des soirées électro chill pop avec DJ Pti’ Luis au bar Le Lys.

Une série de soirées musicales à ne pas manquer avec une nouvelle carte cocktails et une ambiance inoubliable dans un lieu d’exception.

127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 88 86 resachateau@bacardi.com

English : Soirée Bar Le Lys | DJ Set Pti’ Luis

The Bar du Château comes alive, bringing you electro chill pop evenings with DJ Pti’ Luis at the Le Lys bar.

A series of not-to-be-missed musical evenings with a new cocktail menu and an unforgettable atmosphere in an exceptional venue.

German :

Die Bar du Château wird zum Leben erweckt und bietet Ihnen Elektro-Chill-Pop-Abende mit DJ Pti’ Luis in der Bar Le Lys.

Eine Reihe von musikalischen Abenden, die Sie nicht verpassen sollten, mit einer neuen Cocktailkarte und einer unvergesslichen Atmosphäre in einem außergewöhnlichen Ort.

Italiano :

Il Bar du Château si anima con serate electro chill pop con il DJ Pti’ Luis al Bar Le Lys.

Una serie di serate musicali da non perdere, con un nuovo menu di cocktail e un’atmosfera indimenticabile in un locale d’eccezione.

Espanol :

El Bar du Château se anima con veladas electro chill pop con DJ Pti’ Luis en el bar Le Lys.

Una serie de veladas musicales ineludibles con una nueva carta de cócteles y un ambiente inolvidable en un lugar excepcional.

L’événement Soirée Bar Le Lys | DJ Set Pti’ Luis Cognac a été mis à jour le 2025-07-07 par Destination Cognac