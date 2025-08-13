Soirée barbecue Cholet
Soirée barbecue Cholet mercredi 13 août 2025.
Soirée barbecue
13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-13 18:00:00
fin : 2025-08-13 21:30:00
2025-08-13
Venez partager une soirée conviviale autour d’un barbecue. Ouvert à tous sur inscription jusqu’au lundi 11 août. Gratuit
Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope@gmail.com .
13 avenue du Président Kennedy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 55 84 centre.kleidoscope@gmail.com
