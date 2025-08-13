Soirée barbecue Cholet

Soirée barbecue Cholet mercredi 13 août 2025.

Soirée barbecue

13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire

18:00:00

21:30:00

2025-08-13

Venez partager une soirée conviviale autour d’un barbecue. Ouvert à tous sur inscription jusqu’au lundi 11 août. Gratuit

Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope@gmail.com .

