Soirée Barbecue Place de la Croix Concarneau

Soirée Barbecue Place de la Croix Concarneau mardi 29 juillet 2025.

Soirée Barbecue

Place de la Croix Auberge de jeunesse Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 19:00:00

fin : 2025-07-29 21:00:00

Date(s) :

2025-07-29

Les soirées barbecue de l’Auberge de jeunesse Ostal Concarneau reviennent cet été pour 3 mardis à ne surtout pas manquer 22 juillet, 29 juillet et 5 août

Au programme des Mardis Barbecue

– de très bons produits locaux,

– une équipe aux petits oignons (et toujours souriante !),

– un cadre magique, entre mer et verdure,

– une ambiance guinguette, chaleureuse et détendue. .

Place de la Croix Auberge de jeunesse Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 03 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Barbecue Concarneau a été mis à jour le 2025-07-18 par OTC CCA