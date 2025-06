Soirée barbecue La Grande École Le Havre 14 juillet 2025 12:00

Seine-Maritime

Soirée barbecue La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-14 12:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Soirée Barbecue à La Grande École !

Lundi 14 juillet, viens profiter d’un déjeuner convivial autour d’un bon barbecue en plein air !

Ambiance décontractée, bonnes grillades, et moments partagés entre amis :

– Entrée libre

– Boissons fraîches au bar

– Pense à ramener ta bonne humeur !

On t’attend pour un déjeuner gourmand et chaleureux

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Soirée barbecue

Barbecue night at La Grande École!

On Monday, July 14, come and enjoy a convivial lunch over an outdoor barbecue!

A relaxed atmosphere, great grills, and plenty of time to share with friends:

– Free admission

– Cold drinks at the bar

– Don’t forget to bring your good mood!

We look forward to welcoming you for a gourmet lunch!

German :

Grillabend in La Grande École!

Am Montag, dem 14. Juli, kannst du ein gemütliches Mittagessen mit einem Grillabend im Freien genießen!

Entspannte Atmosphäre, leckeres Grillgut und gemeinsame Momente mit Freunden:

– Freier Eintritt

– Kalte Getränke an der Bar

– Denk daran, deine gute Laune mitzubringen!

Wir erwarten dich zu einem leckeren und herzlichen Mittagessen!

Italiano :

Serata barbecue a La Grande École!

Lunedì 14 luglio, venite a godervi un pranzo conviviale con un barbecue all’aperto!

Un’atmosfera rilassata, ottime grigliate e tanto tempo da condividere con gli amici:

– Ingresso libero

– Bevande fredde al bar

– Non dimenticate di portare il vostro buon umore!

Vi aspettiamo per un pranzo caldo e gustoso!

Espanol :

¡Noche de barbacoa en La Grande École!

El lunes 14 de julio, venga a disfrutar de una comida de convivencia en una barbacoa al aire libre

Ambiente distendido, buenas parrilladas y mucho tiempo para compartir con los amigos:

– Entrada gratuita

– Bebidas frías en el bar

– ¡No olvide traer su buen humor!

Estaremos encantados de recibirle para un almuerzo cálido y sabroso

