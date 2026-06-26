Informations pratiques

Sampigny-lès-Maranges

Soirée baroque & barrée baskets & barbecue

Place du village Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée dansante organisée sur la place du village rendez-vous à 19h, baskets aux pieds et bonne humeur en bandoulière, pour une soirée aussi élégante qu’improbable.

Au programme

– Vos baskets parce qu’on compte bien danser jusqu’au bout de la nuit.

– Un pique-nique à partager apportez de quoi garnir le buffet commun selon vos envies. Un brasero tenu par un traiteur sera également sur place pour compléter les réjouissances gourmandes.

– Votre chorégraphie et sa musique chacun est invité à proposer une danse à apprendre ensemble. Préparez votre morceau et quelques pas pour faire bouger toute l’assemblée, dans l’esprit du bal initié par La Turbine sur des musiques de la Renaissance !

Costume baroque, tenue extravagante ou simple envie de partager un bon moment tout le monde est bienvenu pour cette soirée joyeusement décalée où se mêleront danse, musique, rencontres et plaisirs de la table. À vos baskets, à vos paniers, et à vos pas de danse ! .

Place du village Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55 abburra.stephanie@gmail.com

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English : Soirée baroque & barrée baskets & barbecue

L’événement Soirée baroque & barrée baskets & barbecue Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I