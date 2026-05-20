Soirée Barrée Gujan-Mestras
Soirée Barrée Gujan-Mestras vendredi 3 juillet 2026.
Gujan-Mestras
Soirée Barrée
Plage de la Hume Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La plage de La Hume accueille la première édition de la Soirée barrée, une nouveauté estivale à ne pas manquer !
Au programme village gourmand de food-trucks, bodega, Dj set solaire et jeux dans le sable en solo ou en équipe.
Relevez des défis sportifs entre amis ou en famille pour créer des souvenirs, rigoler et partager un moment barré !
Que vous ayez envie de jouer, de danser ou de chiller, chacun est libre de vivre la soirée à son rythme selon ses envies
Alors, prêt (s) à revêtir sa plus belle marinière pour passer une soirée festive les pieds dans le sable ? .
Plage de la Hume Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 02 10
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English : Soirée Barrée
L’événement Soirée Barrée Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gujan-Mestras
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