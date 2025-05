SOIRÉE BARTAS – Florac Florac Trois Rivières, 16 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Vendredi 16 mai, la radio Bartas vous donne rendez-vous pour une soirée printanière pleine de bonnes ondes musique, barbecue et mouvements de hanches garantis !

Le printemps fait danser Bartas !

Les jours rallongent, les vestes tombent… et l’envie de faire la fête revient avec les beaux jours.

Au programme

DJ Flo Sound System, DJ Crick et Dj Crocket vous concoctent des sélections solaires pour faire vibrer vos pieds jusqu’à la nuit.

Un barbecue qui sent bon l’été avant l’heure et un plat végé pour les petites et grandes faims

Un bar pour trinquer à la douceur de vivre.

Ici, pas de dress code. Juste l’envie d’être ensemble, de sentir les vibes dans le ventre, de trinquer avec les copains.

Une soirée faite maison, comme un bon morceau qu’on relance parce qu’on ne veut pas qu’il s’arrête. 5 EUR.

Florac 3 Place du Saguenay

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 32 20 04

English :

On Friday, May 16, Bartas Radio invites you to a spring evening full of good vibes: music, barbecue and hip movements guaranteed!

German :

Am Freitag, dem 16. Mai, lädt Sie Bartas Radio zu einem Frühlingsabend voller guter Wellen ein: Musik, Barbecue und Hüftschwung sind garantiert!

Italiano :

Venerdì 16 maggio, Radio Bartas vi propone una serata primaverile all’insegna delle buone vibrazioni: musica, grigliate e scatti d’animo garantiti!

Espanol :

El viernes 16 de mayo, Radio Bartas te propone una velada primaveral llena de buen rollo: ¡música, barbacoa y meneo de caderas garantizados!

