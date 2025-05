Soirée BA’S PUC au bar Les racines du goût – Beaubec-la-Rosière, 24 mai 2025 20:30, Beaubec-la-Rosière.

Seine-Maritime

Soirée BA’S PUC au bar Les racines du goût 1356 Route de la Rosière Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 23:30:00

2025-05-24

Musique irlandaise et chants marins rythmeront cette soirée spéciale.

1356 Route de la Rosière

Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 96

English : Soirée BA’S PUC au bar Les racines du goût

Irish music and sea chanteys will punctuate this special evening.

German :

Irische Musik und Seemannslieder werden den Rhythmus dieses besonderen Abends bestimmen.

Italiano :

Musica irlandese e canti di mare scandiranno il ritmo di questa serata speciale.

Espanol :

La música irlandesa y las canciones marineras marcarán el ritmo de esta velada especial.

