Soirée basque à Bor et Bar ! Bor-et-Bar
Salle des fêtes Bor-et-Bar Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-03-14
Au programme, de la bonne ambiance, de bons petits plats et le plaisir de vous transporter le temps d’une soirée en terre Basque
Menu unique à 18€
• Salade Basquaise
• Axoa de porc et écrasé de pommes de terre
• Fromage
• Gâteau Basque
• Café
Dans un souci de bonne organisation, repas sur réservation UNIQUEMENT, pensez donc à vous inscrire
Contacts pour inscription
• Sarah 06 82 94 37 95
• Maxime 06 24 80 40 89
Gero arte ! .
Salle des fêtes Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 24 80 40 89
English :
On the program: a great atmosphere, good food and the pleasure of transporting you to the Basque Country for an evening
