Soirée basque à Bor et Bar !

Salle des fêtes Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Au programme, de la bonne ambiance, de bons petits plats et le plaisir de vous transporter le temps d’une soirée en terre Basque

Menu unique à 18€

• Salade Basquaise

• Axoa de porc et écrasé de pommes de terre

• Fromage

• Gâteau Basque

• Café

Dans un souci de bonne organisation, repas sur réservation UNIQUEMENT, pensez donc à vous inscrire

Contacts pour inscription

• Sarah 06 82 94 37 95

• Maxime 06 24 80 40 89

Gero arte ! .

Salle des fêtes Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 24 80 40 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: a great atmosphere, good food and the pleasure of transporting you to the Basque Country for an evening

L’événement Soirée basque à Bor et Bar ! Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)