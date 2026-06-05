Soirée basque Le petit Troquet Bagas

Bagas

Soirée basque

Le petit Troquet Le bourg Bagas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Petit Troquet vous invite à une grande soirée basque conviviale et festive à Bagas ! Au programme bandas, ambiance musicale du Pays Basque, restauration sur place et bonne humeur garantie. La fanfare Vide Grenier animera la soirée pour vous faire vibrer au rythme des traditions basques.

Entrée gratuite. Restauration sur place. Bandas et animations .

Le petit Troquet Le bourg Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 30 40 52

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English : Soirée basque

L’événement Soirée basque Bagas a été mis à jour le 2026-05-30 par OT de l’Entre-deux-Mers