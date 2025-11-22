Soirée basque Marimbault
Soirée basque Marimbault samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Soirée Basque organisée par le Comité des Fêtes de Marimbault
Au menu Axoa de veau, pâtisserie et café (boissons non comprises)
Venez habillé en rouge et blanc !
Réservation avant le 14 novembre. .
Marimbault 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 21 04
