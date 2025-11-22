Soirée basque

Marimbault Gironde

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Soirée Basque organisée par le Comité des Fêtes de Marimbault

Au menu Axoa de veau, pâtisserie et café (boissons non comprises)

Venez habillé en rouge et blanc !

Réservation avant le 14 novembre. .

Marimbault 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 21 04

