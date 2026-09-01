Informations pratiques

Moncrabeau

Soirée basque

Salle des sports Gilbert Launet Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Pays basque s’invite à Moncrabeau le temps d’une soirée festive et gourmande ! Le Comité des fêtes vous accueille autour d’un repas aux saveurs basques : sangria, pâté, poulet basquaise, fromage et incontournable gâteau basque composent le menu.

Entre deux bouchées, tentez votre chance avec l’animation de la pesée du jambon et profitez de l’ambiance conviviale de la soirée. Pour vous mettre au diapason, ajoutez une touche de rouge à votre tenue : le foulard rouge est de mise !

Une belle occasion de partager un moment chaleureux aux couleurs du Sud-Ouest.

Réservations repas avant le 17 septembre : places limitées. .

Salle des sports Gilbert Launet Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 82 78 42

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English : Soirée basque

L’événement Soirée basque Moncrabeau a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de l’Albret