Soirée Basque Saint-Laurent-d’Arce
Soirée Basque Saint-Laurent-d’Arce samedi 25 avril 2026.
Soirée Basque
Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Comité des Fêtes de St Laurent d’Arce organise une soirée Basque le samedi 25 avril à 20h.
Musique et ambiance de folie (DJ CmAnimations), un excellent traiteur (Sanz), une soirée pleine de rires, de danse et de bonne humeur !
Comme toujours, tout se déroule dans une ambiance conviviale et festive !
On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux !
Au menu Sangria blanche, charcuterie basque, poulet basquaise, fromage, gâteau Basque.
Sur réservation (Nombres de places limitées). .
Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11 cdf@stlaurentdarce.com
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English : Soirée Basque
L’événement Soirée Basque Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-03-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme