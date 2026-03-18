Soirée Basque

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Comité des Fêtes de St Laurent d’Arce organise une soirée Basque le samedi 25 avril à 20h.

Musique et ambiance de folie (DJ CmAnimations), un excellent traiteur (Sanz), une soirée pleine de rires, de danse et de bonne humeur !

Comme toujours, tout se déroule dans une ambiance conviviale et festive !

On vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux !

Au menu Sangria blanche, charcuterie basque, poulet basquaise, fromage, gâteau Basque.

Sur réservation (Nombres de places limitées). .

Salle polyvalente Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 62 25 11 cdf@stlaurentdarce.com

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English : Soirée Basque

L’événement Soirée Basque Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-03-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme