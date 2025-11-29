Soirée Bass Mine d’art Dieulefit
Soirée Bass Mine d’art Dieulefit samedi 29 novembre 2025.
Soirée Bass
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-29 21:00:00
fin : 2025-11-29 01:00:00
2025-11-29
Sorée Bass. Electronique avec 2 DJ
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com
English :
Bass. Electronics with 2 DJs
German :
Ausfahrt Bass. Elektronisch mit 2 DJs
Italiano :
Basso. Elettronica con 2 DJ
Espanol :
Bajos. Electrónica con 2 DJs
