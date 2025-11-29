Soirée Bass Mine d’art Dieulefit

Soirée Bass

Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29 01:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Sorée Bass. Electronique avec 2 DJ

.

Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laminedart@yahoo.com

English :

Bass. Electronics with 2 DJs

German :

Ausfahrt Bass. Elektronisch mit 2 DJs

Italiano :

Basso. Elettronica con 2 DJ

Espanol :

Bajos. Electrónica con 2 DJs

L’événement Soirée Bass Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux