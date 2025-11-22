Soirée Bass Impakt Saint-Quentin

samedi 22 novembre 2025.

Soirée Bass Impakt

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 4eme Édition de Hard Is coming

Cette année est une année spéciale car Bass Impakt fête leurs 5 ans . Après 3 éditions à grand succès, ils ont décidés de taper très fort pour marquer le coup pour leur 5eme anniversaire . . .

EMKA, D’jumar et Mike Senders seront de la partie en tant que membre organisateur, pour la suite des annonces , encore un peu de patience mais nous pouvons dire que ce sera une Line up à la hauteur de l’événement.

Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos.

Billetterie au lien plus bas. 25 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

Bass Impakt returns to La Manufacture for the 4th edition of « Hard Is coming

German :

Bass Impakt kehrt für die 4. Ausgabe von « Hard Is coming » in die Manufaktur zurück

Italiano :

Bass Impakt torna alla Manifattura per la quarta edizione di « Hard Is coming »

Espanol :

Bass Impakt vuelve a la Manufactura para la 4ª edición de « Hard Is coming

