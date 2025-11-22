Soirée Bass Impakt Saint-Quentin
Soirée Bass Impakt Saint-Quentin samedi 22 novembre 2025.
Soirée Bass Impakt
8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne
Tarif : 25 – 25 –
25
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 16:00:00
fin : 2025-11-22 00:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 4eme Édition de Hard Is coming
Bass Impakt revient à la Manufacture pour la 4eme Édition de Hard Is coming .
Cette année est une année spéciale car Bass Impakt fête leurs 5 ans . Après 3 éditions à grand succès, ils ont décidés de taper très fort pour marquer le coup pour leur 5eme anniversaire . . .
EMKA, D’jumar et Mike Senders seront de la partie en tant que membre organisateur, pour la suite des annonces , encore un peu de patience mais nous pouvons dire que ce sera une Line up à la hauteur de l’événement.
Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos.
Billetterie au lien plus bas. 25 .
8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
English :
Bass Impakt returns to La Manufacture for the 4th edition of « Hard Is coming
German :
Bass Impakt kehrt für die 4. Ausgabe von « Hard Is coming » in die Manufaktur zurück
Italiano :
Bass Impakt torna alla Manifattura per la quarta edizione di « Hard Is coming »
Espanol :
Bass Impakt vuelve a la Manufactura para la 4ª edición de « Hard Is coming
L’événement Soirée Bass Impakt Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme