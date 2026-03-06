Soirée basse côte Vicq-sur-Breuilh

Soirée basse côte

Les hirondelles organisent une soirée basse côte à Vicq sur Breuilh. On appelle, on s’inscrit et on vient passer une super soirée et une nuit de folie. Attention, Places limitées. Menu Salade de gésiers, Basse côte & frites maison, Fromage,Tarte aux pommes et Café (Vin non compris) .

Le bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 13 51 57

