Un événement haut en couleur au cœur de Viviers

Le 7 juin prochain, préparez-vous à vivre une expérience exceptionnelle mêlant musique, patrimoine et rencontre interculturelle. Sur le site historique de la Bergerie à Viviers, une troupe de musiciens allemands de Batucada, Uniao Do Samba , fera vibrer les lieux avec des rythmes endiablés et une énergie contagieuse. Organisé par l’association Les Amis du Château de Viviers.

La Batucada une explosion de rythmes et de joie

Originaire du Brésil, la Batucada est une forme de musique percussive exaltante qui fait danser et sourire tous ceux qui en sont témoins. Uniao Do Samba, reconnue pour son talent et sa passion, apportera une touche unique à cet art traditionnel en mêlant leur propre influence culturelle à l’esprit festif de la Batucada.

Le site de la Bergerie un cadre chargé d’histoire

La Bergerie, lieu emblématique de Viviers, est un véritable trésor patrimonial. Son architecture historique, son patrimoine naturel et son atmosphère unique offriront un écrin parfait pour accueillir cet événement. Vous aurez également l’opportunité de découvrir le charme et l’histoire de ce site remarquable.

Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle !

Que vous soyez amateur de musique, passionné de culture ou curieux de découvrir un site historique, cet événement est fait pour vous. Venez partager un moment inoubliable, rythmé par les sons captivants de la Batucada et animé par les échanges entre cultures.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée inédite, où musique et patrimoine se rencontreront dans un joyeux mélange de traditions ! À bientôt à Viviers.

• Tarif don libre à l’entrée

• Buvette et restauration sur placeTout public

Viviers 57590 Moselle Grand Est +33 6 64 36 03 07 assoduchateau@outlook.fr

English :

A colorful event in the heart of Viviers

On June 7, get ready for an exceptional experience combining music, heritage and intercultural encounters. On the historic site of the Bergerie in Viviers, a troupe of German Batucada musicians, « Uniao Do Samba », will bring the house down with their frenzied rhythms and infectious energy. Organized by the association Les Amis du Château de Viviers.

Batucada: an explosion of rhythm and joy

Originating in Brazil, the Batucada is an exhilarating form of percussive music that makes all those who witness it dance and smile. Uniao Do Samba, renowned for their talent and passion, will bring a unique touch to this traditional art form by blending their own cultural influence with the festive spirit of the Batucada.

The Bergerie site: a setting steeped in history

La Bergerie, the emblematic site of Viviers, is a veritable heritage treasure trove. Its historic architecture, natural heritage and unique atmosphere provide the perfect backdrop for this event. You’ll also have the opportunity to discover the charm and history of this remarkable site.

Don’t miss this exceptional event!

Whether you’re a music lover, a culture buff or just curious about a historic site, this is the event for you. Come and share an unforgettable moment, punctuated by the captivating sounds of the Batucada and enlivened by exchanges between cultures.

We look forward to welcoming you to this unique evening, where music and heritage meet in a joyful blend of traditions! See you soon in Viviers.

admission: free donation

refreshments and catering on site

German :

Ein farbenfrohes Ereignis im Herzen von Viviers

Bereiten Sie sich am 7. Juni auf ein außergewöhnliches Erlebnis vor, das Musik, Kulturerbe und interkulturelle Begegnungen miteinander verbindet. Auf dem historischen Gelände der Bergerie in Viviers wird eine Gruppe deutscher Batucada-Musiker, « Uniao Do Samba », mit heißen Rhythmen und ansteckender Energie das Gelände zum Beben bringen. Organisiert vom Verein Les Amis du Château de Viviers (Freunde des Schlosses von Viviers).

Die Batucada: eine Explosion von Rhythmen und Freude

Die aus Brasilien stammende Batucada ist eine aufregende Form der perkussiven Musik, die jeden, der sie miterlebt, zum Tanzen und Lächeln bringt. Uniao Do Samba, die für ihr Talent und ihre Leidenschaft bekannt sind, werden dieser traditionellen Kunst eine einzigartige Note verleihen, indem sie ihren eigenen kulturellen Einfluss mit dem festlichen Geist der Batucada vermischen.

Der Standort La Bergerie: ein geschichtsträchtiger Rahmen

La Bergerie, ein symbolträchtiger Ort in Viviers, ist ein wahrer Schatz des Kulturerbes. Die historische Architektur, das Naturerbe und die einzigartige Atmosphäre bieten den perfekten Rahmen für diese Veranstaltung. Sie werden auch die Gelegenheit haben, den Charme und die Geschichte dieses bemerkenswerten Ortes zu entdecken.

Lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Treffen nicht entgehen!

Ob Sie nun Musikliebhaber, Kulturinteressierter oder neugierig auf eine historische Stätte sind, diese Veranstaltung ist genau das Richtige für Sie. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Moment, der von den fesselnden Klängen der Batucada geprägt und vom Austausch zwischen den Kulturen belebt wird.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem neuartigen Abend, an dem sich Musik und Kulturerbe in einer fröhlichen Mischung aus Traditionen begegnen werden! Bis bald in Viviers!

preis: Freie Spende am Eingang

getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Un evento colorato nel cuore di Viviers:

Il 7 giugno, preparatevi a vivere un’esperienza eccezionale che unisce musica, patrimonio e incontri interculturali. Sul sito storico della Bergerie di Viviers, una troupe di musicisti tedeschi di Batucada, « Uniao Do Samba », farà esplodere la casa con i suoi ritmi frenetici e la sua energia contagiosa. Organizzato dall’associazione Les Amis du Château de Viviers.

La Batucada: un’esplosione di ritmo e gioia

Originaria del Brasile, la Batucada è un’esilarante forma di musica percussiva che fa ballare e sorridere chiunque vi assista. Gli Uniao Do Samba, rinomati per il loro talento e la loro passione, daranno un tocco unico a questa forma d’arte tradizionale, fondendo la loro influenza culturale con lo spirito festivo della Batucada.

Il sito della Bergerie: un ambiente ricco di storia

La Bergerie, sito emblematico di Viviers, è un vero e proprio tesoro del patrimonio. La sua architettura storica, il suo patrimonio naturale e la sua atmosfera unica sono la cornice perfetta per questo evento. Avrete anche l’opportunità di scoprire il fascino e la storia di questo sito straordinario.

Non perdetevi questo evento eccezionale!

Che siate appassionati di musica, amanti della cultura o semplicemente curiosi di conoscere questo sito storico, questo è l’evento che fa per voi. Venite a condividere un momento indimenticabile, scandito dai suoni accattivanti della Batucada e animato da scambi culturali.

Vi aspettiamo per questa serata unica, dove la musica e il patrimonio si incontrano in una gioiosa fusione di tradizioni! Ci vediamo presto a Viviers.

ingresso: donazione libera

rinfresco e cibo sul posto

Espanol :

Un acontecimiento lleno de color en el corazón de Viviers

El 7 de junio, prepárese para una experiencia excepcional que combina música, patrimonio y encuentros interculturales. En el histórico emplazamiento de la Bergerie de Viviers, un grupo de músicos alemanes de batucada, « Uniao Do Samba », arrasará con sus ritmos frenéticos y su energía contagiosa. Organizado por la asociación Les Amis du Château de Viviers.

La Batucada: una explosión de ritmo y alegría

Originaria de Brasil, la batucada es una forma de música de percusión que hace bailar y sonreír a todo aquel que la presencia. Uniao Do Samba, famoso por su talento y pasión, aportará un toque único a esta forma de arte tradicional mezclando su propia influencia cultural con el espíritu festivo de la Batucada.

La Bergerie: un marco cargado de historia

La Bergerie, lugar emblemático de Viviers, es un auténtico tesoro patrimonial. Su arquitectura histórica, su patrimonio natural y su ambiente único constituyen el marco perfecto para este acontecimiento. También tendrá la oportunidad de descubrir el encanto y la historia de este lugar excepcional.

No se pierda este acontecimiento excepcional

Tanto si es aficionado a la música como a la cultura o simplemente siente curiosidad por este lugar histórico, éste es su evento. Venga a compartir un momento inolvidable, salpicado por los cautivadores sonidos de la Batucada y animado por los intercambios entre culturas.

Les esperamos a todos en esta velada única, en la que la música y el patrimonio se funden en una alegre mezcla de tradiciones Hasta pronto en Viviers.

entrada: donativo gratuito

refrescos y comida in situ

L’événement Soirée Batucada Viviers a été mis à jour le 2025-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS