Comment la musique accompagne-t-elle les luttes sociales ?

Peut-elle être un outil de résistance, de mémoire ou de transformation ?

Un atelier participatif pour ouvrir la discussion autour du lien entre musique et luttes de libération à partir de textes et d’extraits musicaux d’artistes engagés.

Un moment pour discuter, partager des idées et découvrir ensemble comment les musiques peuvent porter des combats et faire circuler des voix.

Curieux·se, amateur·rice de musique ou simplement envie d’échanger, vous êtes les bienvenu·es !

1️⃣ L’inscription est demandée afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.

2️⃣ Adhésion solidaire demandée pour participer aux ateliers (5 euros pour l’année 2026, personnes majeurs uniquement) + Prix libre conseillé à partir de 10 euros.

Un atelier pour explorer les liens entre la musique et les luttes de libération.

Le jeudi 30 avril 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Réservation conseillée pour nous permettre de vous accueillir au mieux.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T18:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00

Tendance 19 143 Rue de Crimée 75019 Métro Laumière Ligne 5 ou Bus 60Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/686691-b-soiree-bavardages-30-avril?header=%2Fpage%2F3827036-soiree-bavardages-30-avril +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



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