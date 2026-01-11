Soirée Bavaroise 2026

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Ambiance bavaroise, choucroute gourmande et musique live pour une soirée festive à Mehun-sur-Yèvre !

L’Harmonie de Mehun vous donne rendez-vous pour une Soirée Bavaroise festive et conviviale, le samedi 14 février au Centre socioculturel André Malraux à Mehun-sur-Yèvre.

Au menu, un repas aux saveurs alsaciennes comprenant une boisson de bienvenue, des flammenkuches, une choucroute garnie, un dessert et un café. Une formule enfant est également proposée pour permettre à toute la famille de profiter de la soirée.

Tout au long de la soirée, les musiciens de l’Harmonie de Mehun assureront le service et l’animation musicale, alternant musique bavaroise en live et diffusion musicale.

Une belle occasion de se régaler, de partager un moment chaleureux et de soutenir une association locale !

Sur réservation uniquement (clôture des réservations le 26 janvier). .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire harmoniedemehun@gmail.com

English :

Bavarian atmosphere, gourmet sauerkraut and live music for a festive evening in Mehun-sur-Yèvre!

