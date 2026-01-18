Soirée Bavaroise Halles de Gascogne Léognan
Soirée Bavaroise Halles de Gascogne Léognan vendredi 23 janvier 2026.
Soirée Bavaroise
Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Venez partager avec l’ALD et ParDahLéo, son association sœur de Dachau, présente à distance, cette SOIRÉE MÉMORABLE où l’amitié franco-allemande, la gastronomie bavaroise et le bonheur d’être ensemble seront à l’honneur !
Ambiance garantie !
Nous vous attendons nombreux ! .
Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 18 29 19 helene.delorme33@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Bavaroise
L’événement Soirée Bavaroise Léognan a été mis à jour le 2026-01-13 par Sud Bordeaux Tourisme