Soirée Bavaroise

Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Pacharana vous convie à une soirée bavaroise à la salle des fêtes de Villeneuve, animée par l’orchestre des montagnards Die Bergvagabunden.

Au menu Kir, pâté en croute, choucroute, dessert, café & armagnac. Le tout pour 23€.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver avant le 9 février

La Pacharana vous convie à une soirée bavaroise à la salle des fêtes de Villeneuve, animée par l’orchestre des montagnards Die Bergvagabunden.

Au menu Kir, pâté en croute, choucroute, dessert, café & armagnac. Le tout pour 23€.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver avant le 9 février ! .

Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 68 18 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Bavaroise

La Pacharana invites you to a Bavarian evening at the Villeneuve village hall, hosted by the mountain band Die Bergvagabunden.

On the menu: Kir, pâté en croute, sauerkraut, dessert, coffee & armagnac. All for 23?

Places are limited, so book before February 9

L’événement Soirée Bavaroise Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Landes d’Armagnac