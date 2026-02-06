Soirée Bavaroise Villeneuve-de-Marsan
Soirée Bavaroise Villeneuve-de-Marsan samedi 7 mars 2026.
Soirée Bavaroise
Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La Pacharana vous convie à une soirée bavaroise à la salle des fêtes de Villeneuve, animée par l’orchestre des montagnards Die Bergvagabunden.
Au menu Kir, pâté en croute, choucroute, dessert, café & armagnac. Le tout pour 23€.
Le nombre de places est limité, pensez à réserver avant le 9 février
Salle des fêtes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 68 18 09
English : Soirée Bavaroise
La Pacharana invites you to a Bavarian evening at the Villeneuve village hall, hosted by the mountain band Die Bergvagabunden.
On the menu: Kir, pâté en croute, sauerkraut, dessert, coffee & armagnac. All for 23?
Places are limited, so book before February 9
L’événement Soirée Bavaroise Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Landes d’Armagnac