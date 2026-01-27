Soirée Bavarroise Fête de la Biere Saint-Satur
Soirée Bavarroise Fête de la Biere
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Lions Club Sancerrois, à l’occasion de la fête de la bière, organise une soirée animée par un orchestre bavarois BAYERN KAPELLE autour d’une choucroute.
Pensez à réserver vos places. .
Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 16 68 68
English :
The Sancerrois Lions Club is organizing an evening of sauerkraut and live music by Bavarian band BAYERN KAPELLE to celebrate the festival of beer.
