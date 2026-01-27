Soirée Bavarroise Fête de la Biere

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Lions Club Sancerrois, à l’occasion de la fête de la bière, organise une soirée animée par un orchestre bavarois BAYERN KAPELLE autour d’une choucroute.

Le Lions Club Sancerrois, à l’occasion de la fête de la bière, organise une soirée animée par l’orchestre bavarois BAYERN KAPELLE autour d’une choucroute.

Pensez à réserver vos places. .

Rue du Pré de Chappes Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 16 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sancerrois Lions Club is organizing an evening of sauerkraut and live music by Bavarian band BAYERN KAPELLE to celebrate the festival of beer.

L’événement Soirée Bavarroise Fête de la Biere Saint-Satur a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois