Soirée BBQ & concert Lac des Settons Montsauche-les-Settons

Lac des Settons Chalet de la plage Montsauche-les-Settons Nièvre

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

2025-08-02

Soirée BBQ et concert son et lumière au chalet de la plage au lac des Settons. Avec Opéra night evènementiel By DJ REG. A partir de 19H. Repas adulte 17€ et Enfant 10€. Réservation conseillée. .

Lac des Settons Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50

